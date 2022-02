Emblem Road verrast in met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup

Tot grote verrassing van veel racefans, heeft Emblem Road de Saudi Cup 2022 gewonnen. Veel mensen hadden hun geld op de winnaar van vorig jaar, Mishriff, gezet. De beste renpaarden ter wereld waren ingevlogen voor de wedstrijd. Emblem Road stond bij de bookies op 80 tegen 1.

De Saudi Cup, de rijkste paardenren ter wereld over 1.800 meter op zand, werd vorig jaar gewonnen door de inmiddels vijfjarige Mishriff (Make Believe x Contradict). Mishriff is eigendom van de Saudische prins ZKH Prince Bandar bin Khalid Al Faisal die tevens de initiator van de Saudi Cup en de omlijstende rennen is. Hij heeft het evenement binnen drie jaar al tot een ongekende grote omvang neergezet. Met een deelnemersveld vanuit de renwereld waar men u tegen zegt werd er vooral uitgekeken naar een strijd tussen zijn Mishriff tegen de rest van de toppers. Er waren Derbywinnaars, Breeder’s Cup winnaars, Group I winnaars uit Europa, Dubai, Japan en de USA voor deze inmiddels gekwalificeerde Group I ren ingevlogen.

‘Hij verdient het om hier te zijn’

Dat Emblem Road (Quality Road x Venturini) in topvorm was, had hij al bewezen met zijn drie opeenvolgende overwinningen over 1.600 meter. De meest recente daarvan was op 15 januari j.l. in de lokale Group I ren de King Faisal Cup. Hisham Wahed, de woordvoerder van trainer Mitab Almulawah, zei voor de ren dat Emblem Road dit seizoen zijn echte klasse heeft laten zien. “Onze paarden zijn er, net als wij, klaar voor. Emblem Road verdient het om hier te zijn, hij doet het goed over 1.600 meter, maar we denken dat een langere afstand beter bij hem past. Hij is van Quality Road en hij heeft een goede stamboom en met dat in ons achterhoofd gaan wij de koers in. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Er zijn veel gevaarlijke paarden in de ren – Mishriff, Mandaloun, T O Keynes – maar inshallah, we hebben een goed paard, zijn startboxloting is goed en het is geweldig dat we een kans hebben gekregen om in deze ren te mogen starten”. Een half uur later werd deze gedachtengang en het doel om de Saudi Cup in eigen land te houden bevestigd. Emblem Road boekte zijn achtste overwinning uit elf starts voor eigenaar prins Saud bin Salman Abdulaziz.

Prachtige koers

Er voltrok zich een prachtige koers en de einduitkomst liet de buitenlandse deelnemers met stomheid geslagen achter. Niemand van de buitenlandse concurrentie had op de lokaal getrainde Emblem Road gerekend, zij waren zich vooral op elkaar aan het focussen. Wanneer zij zich meer in het paard hadden verdiept, dan hadden zij kunnen weten dat hij een jonge gevaarlijke concurrent was. Een oorverdovend crescendo van duizenden aanmoedigingen bereikte een climax toen jockey Wigberto Ramos Emblem Road naar het midden van de baan haalde. Het dak ging er bijna af toen Emblem Road richting finish stormde en met nog 50 meter te gaan de koers met ½ lengte voor Country Grammar en Midnight Bourbon won.

Vreugdedans

Prins Bandar Bin Khalid Al Faisal maakte een vreugdedans en zei “Wauw !! Om een lokaal getraind paard op die manier te zien presteren is voor ons een erg emotioneel moment. Ik ben erg blij, ook voor Saoedi-Arabië. Ik denk dat Mishriff, ons Saoedische paard, geweldige dingen heeft gedaan om de liefde voor paarden te verspreiden en dat een lokaal getraind paard de Saudi Cup wint is extreem speciaal. Deze overwinning gaat heel veel betekenen voor de toekomst van paardenrennen in Saoedi-Arabië.”

‘Ik geloof het nog steeds niet’

Jockey Wigberto – Wiggy – Ramos zei: “Emblem Road liep een geweldige koers en startte goed. Hij wilde al vroeg snel gaan maar ik nam hem terug en wachtte op de laatste 500 meter. De succesformule is dat je bij de voorste deelnemers moet zitten als je de 800 meter markering passeert en dan aan de buitenkant van de kopgroep koersen, want dat is het beste deel van de baan. Het is een grote bocht, dus als je een paard dat van achteren komt helemaal aan de buitenkant zet, finishen ze een stuk beter. Ik wist dat ik het kon, maar nu ik heb het gedaan, geloof ik het nog steeds niet. Ik heb zoveel goede paarden verslagen en dit is de grootste ren ter wereld. Ik denk dat hij naar de Dubai World Cup kan gaan want hij is een paard dat dat aan kan.”

Adrie de Vries zevende

Nederlander Adrie de Vries zette op Secret Ambition nog een beste prestatie neer en finishte als zevende wat hem een prijzengeld van $ 500.000 opleverde. In totaal verdiende De Vries gisteren $ 730.000 voor zijn eigenaren.

Bron: Horses.nl