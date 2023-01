Emily Kings talentvolle KWPN’er Imposant verkocht aan Phillip Dutton

De tienjarige eventer Imposant (Namelus R x Tangelo van de Zuuthoeve) is verkocht aan de Amerikaanse topruiter Phillip Dutton. Onder Emily King had het fokproduct van de familie Venderbosch uit Varsseveld net zijn eerste 4*-wedstrijd met een vijfde plaats afgesloten. Op social media schrijft King: "Met gemengde gevoelens hebben we de geweldige Imposant uitgezwaaid."

Drie jaar geleden kwam de Namelus R-zoon Imposant op stal bij Emily King voor de verkoop. Maar de eerste resultaten in de sport waren zo goed, dat de eigenaren besloten het paard langer aan te houden. In augustus 2020 liep Imposant zijn eerste internationale wedstijd op 2*-niveau. Hij won vervolgens de lange 2* in Houghton Hall, werd dit jaar tweede in de korte 3* in Kelsall Hill en debuteerde in de 4* in Blenheim waar het duo vijfde werd. Nationaal won Imposant zeven wedstrijden.

Emily King: “Blenheim was een behoorlijk zware eerste viersterrenwedstrijd en we waren benieuwd hoe hij zou omgaan met de opgaves, hij was ongelooflijk. Ik heb hem wat langzamer door de cross-country gereden omdat het zijn eerste keer was op dat niveau, dus ik heb hem goed in de gaten gehouden. Hij is een verbazingwekkend succesvol paard – hij is zo consistent en ongelooflijk mooi, dat helpt.”

Bron Facebook/Horse And Hound