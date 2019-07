Enable wint na zinderende strijd Quipco King George VI en Queen Elizabeth Stakes

De wens van eigenaren, fokkers en trainers om superpaarden te hebben en de wens van het publiek om die paarden te kunnen zien racen werd gisteren weer vervuld. Na Winx is het wereldwijd bezien de beurt aan de vijf jarige merrie Enable (Nathaniel x Concentric). Enable won elf Group races op rij en geldt als grote favoriet om voor de derde opvolgende keer de Prix de L’ Arc de Triomphe te winnen. Op Ascot won de merrie de Quipco King George VI en Queen Elizabeth Stakes.

Op de palmares van Enable staan de overwinningen in de Oaks, de Irish Oaks, de Yorkshire Oaks, de Breeder’s Cup Turf, de Coral-Eclipse en de Prix de L’Arc de Triomphe (2x) en nu de King George (2x). Haar elf overwinningen behaalde zij op elf verschillende renbanen op twee continenten en in vier landen. Haar tweede overwinningen in de King George plaatst de merrie boven de legendarische namen als Ribot, Nijinsky, Mill Reef, Shergar, Dancing Brave en Nashwan.

Strijd van generaties

De race was een strijd tussen generaties want er was geen enkel paard sinds de overwinning van Galileo in 2001 dat zowel de Investec Derby als de King George heeft gewonnen. Tot afgelopen zaterdag. Galileo, dé dekhengst van Coolmore, zit in de genen van veel van de deelnemers in deze race achter en het was de hoop van de Ierse trainer Aidan O’Brien om Anthony van Dyck, de zoon van Galileo, het prestige stuk van diens vader 18 jaar later te herhalen. Het mocht niet baten want Enable (de kleindochter van Galileo) deed haar werk en won de King George voor de tweede maal. Met een neklengte versloeg zij Crystal Ocean en de derde aankomende Waldgeist.

Startbox 11

Met topjockey Frankie Dettori op haar rug begon Enable haar vijfjarige campagne met haar overwinning van de Coral Eclipse (G1) op 6 juli in Sandown. Nadat het vrijdag veel had geregend was de baan van Ascot van “goed” in “zacht” veranderd en dat was in Enable’s voordeel. Vertrokken uit startbox 11 moest zij “wijd” aan haar race beginnen. Dettori: “Het oorspronkelijke plan was om vanaf de start in de kopgroep te belanden, maar jockey Boudot op Waldgeist hield ons wijd en liet ons die positie niet pakken. Ik gokte en liet Enable wat terugvallen en vanuit daar vielen wij met nog vierhonderd meter te gaan vroeg aan omdat ik zag dat voor ons James Doyle op Chrystal Ocean, onze gevaarlijkste concurrent, heel gemakkelijk koersten. Enable moest heel diep graven en ik ben wéér verrast over haar reserves en wilskracht. De laatste tweehonderd meter met Crystal Ocean naast ons, verslond Enable centimeter voor centimeter. Ik berijd haar tweemaal per week en vandaag heb ik de meest inspannende finish die ik ooit heb gereden gevoerd. Ik ben zowel fysiek als emotioneel uitgeput.”

Enable nog tweemaal in actie te zien

Trainer John Gosden: “Enable staat ingeschreven voor het Ebor festival te York en zal hetzij in de Juddmonte International hetzij in de Yorkshire Oaks (21 of 22 augustus a.s.) starten voordat zij voor de derde keer naar Parijs zal reizen voor haar deelname in de Arc. Ik heb het opgegeven om vooraf te raden hoe Enable zich na een race herstelt. De vorige keer dachten wij dat ze een zware race had gehad en de volgende dag was zij aan het bokken en trappen en had al haar voer opgegeten. Het hoofddoel is de Arc en als wij vinden dat het het beste voor haar is om niet naar York te gaan, dan is dat prima. Het belangrijkste is het paard en wij moeten doen wat het beste voor haar is. Wij zullen Enable dus waarschijnlijk nog tweemaal zien voor zij de fokkerij in gaat.”

Week vol drama

De overwinning van Enable was het goede nieuws deze week nadat de racewereld treurde over het overlijden van Sea of Class aan koliek afgelopen maandag.

Bron Horses.nl