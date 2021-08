13-jarige Puck Kromkamp tweede in Endurance Rothenburg met kleine D-pony

De 13-jarige Nederlandse endurance-amazone Puck Kromkamp is zeer knap tweede geworden in de CEIJ* over 107km in Rothenburg, in het Duitse Beieren. Kromkamp rijdt op een pony die niet echt gefokt lijkt voor het endurance-werk: De 11-jarige Kyra's Promising Risky Dream (v. De Mensinghe's Rinaldo), die slechts 1.37m groot is. De kleine D is een New Forest x Welsh.