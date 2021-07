13-jarige Puck Kromkamp wint internationale endurancewedstrijd

Afgelopen dinsdag greep Puck Kromkamp met haar paard Ugo de overwinning bij de internationale endurancewedstrijd in België. Voor de 13-jarige amazone was dit de eerste keer dat ze internationaal startte. Kromkamp had niet verwacht dat ze zou winnen: ''Ik had pas de laatste ronde door dat ik eerste kon worden,'' vertelt de amazone uit Hooghalen aan RTV Drenthe.

‘Ik train onder begeleiding van de bondscoach’

Sinds 2019 zit Puck Kromkamp in het Perspectieven Team van de KNHS. ”Ik train onder begeleiding van de bondscoach, daar leer ik zo veel van”, aldus de amazone. Kromkamp verteld verder over haar doel: “Volgend jaar is het EK in Barcelona. Daar zou ik mij heel graag voor willen kwalificeren.”

Bekijk hier het interview van RTV Drenthe

Bron: Horses.nl/RTV Drenthe