Al Kitbi wint individueel goud op WK Endurance

Op het Wereldkampioenschap Endurance in Pisa, Italië, ging het individuele goud na 160 km naar Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi uit de Verenigde Arabische Emiraten op Ad Haleh. Met een gemiddelde snelheid van 21,602 km per uur versloeg hij zijn landgenoot Mansour Saeed Mohd Al Faresi op Birman Aya met slechts één seconde verschil.

De derde plaats was voor de Chileen Boni Viada de Vivero die reed op As Embrujo. De beslissing om de medailles viel pas in de laatste tien kilometer toen een kopgroep van zes combinaties overbleef.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl