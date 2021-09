Anne-Marijn Kok vierde op WK endurance jeugd: ‘Het liep volgens plan’

De Nederlandse enduranceamazone Anne-Marijn Kok (21) eindigde vandaag op het wereldkampioenschap endurance voor de jeugd in Ermelo op een mooie vierde plaats. Ze reed met een gemiddelde snelheid van 22,10 kilometer per uur.

“Anne Marijn heeft heel goed gereden en zette vandaag een heel mooi resultaat neer”, vertelt bondscoach Jarmila Lakeman. “Ze kwam voorin heel goed mee. Anne-Marijn kwam als negende over de finish en eindigde als vierde. Bij de finish zijn er nog vijf paarden uitgehaald. Het was van haar een heel goede keuze om in de laatste ronde iets te dimmen qua tempo en op safe te gaan. Dat heeft ze heel goed aangevoeld!”

Niet makkelijk

De 120 kilometer lange wedstrijd was verdeeld in vier etappes. Anne-Marijn Kok zadelde de dertienjarige schimmel Zolotoi des Brumes. De amazone reageert: “Ik ben heel blij met dit resultaat. Het liep goed volgens het plan dat ik had. Het was echt geen makkelijke wedstrijd. Vooral qua ondergrond. Ook was het warmer dan het de laatste tijd is geweest en het zand was zwaar. Er waren veel bochten en het terrein gaat ook een beetje glooiend op en neer. Het lijkt best gemakkelijk, maar is het helemaal niet.”

Eerste keer op hogere snelheid

Anne-Marijn zadelde de dertienjarige Arabier Zolotoi des Brumes. Die traint ze samen met Marijke Visser. “Ik ben echt heel trots op hoe hij het vandaag deed. Hij heeft al wel wat ervaring, maar dit was de eerste keer op hogere snelheid. Ik rijd hem nu ongeveer een jaar. Ik startte hem vorig jaar voor het eerst op het NK. Daar wonnen we direct zilver.”

Teleurstelling

De overige vier leden van het Nederlandse team slaagden er helaas niet om de finish te halen. “Dat was echt een teleurstelling. Zeker in de eerste ronde”, zegt bondscoach Jarmila Lakeman. Daar werden de paarden van Eva van Arem en Nanke Kramer er bij de vetgate uit gehaald. “Alle paarden waren de laatste maanden tijdens de training heel mooi stabiel. Dus we hadden het niet zien aankomen. In het parcours hebben we op de punten gestaan en dat ging volgens plan, volgens het beeld dat we voor ogen hadden. Liby van Nanke heeft een keer een vernageling gehad bij de laatste beslagbeurt. Dan weet je wel waar het vandaan zou kunnen komen. Maar bij het paard van Eva absoluut niet.”

Ook Letort uit de strijd

Ook in de tweede vetgate werd er een Nederlandse combinatie uit de wedstrijd gehaald. Dat was Marie Marie Letort met Ankara de Fly. “Dat paard heeft een eigen manier van bewegen. Wij zagen de afwijking in de beweging zelf niet en hadden het niet verwacht.”

Mohamed eruit bij derde vetgate

Ijjou Mohamed ging eruit bij de derde vetgate. ”Haar Varus draafde eerst heel mooi, maar begon daarna heel licht te ‘tikken’. Daar wil je natuurlijk ook niet mee doorrijden. Alle paarden zijn gelukkig fit en voelen zich goed, maar dat is wel onze sport. Je wilt geen afwijkingen in de beweging krijgen. Dan stop je gewoon. Uiteraard is dat een heel grote teleurstelling, maar ik zou ook niet willen dat de dierenarts een andere keuze zou maken”, besluit de bondscoach.

Uitslag

Bron: KNHS