Bianca Schütz over overleden merrie: ‘Hier had niemand schuld in’

Op de endurancewedstrijd in Dubai kwamen afgelopen zondag drie paarden te overlijden. Eén daarvan, de merrie Malvina, werd gereden door de Nederlandse Bianca Schütz. De amazone laat in een reactie weten dat het om een triest ongeval gaat, dat niet te voorkomen was en waar niemand schuld in had.

Ik ben werkzaam voor de stal waar ik voor uit kom. Er wordt met de beste zorg met onze paarden omgegaan en het ontbreekt hen aan niks. Kosten noch moeite worden gespaard wat betreft het welzijn en de gezondheid van onze dieren. Ik zie de paarden dagelijks en ben iedere race aanwezig. Onze paarden worden compleet gecheckt voordat ze deelnemen en zij finishen dan ook zonder grote blessures”, vertelt Schütz.

Goede omstandigheden

Ze vervolgt: “Gisteren had ik mijn favoriete merrie Malvina onder het zadel. Ik heb Malvina, die erg gevoelig en sensibel is, zelf dagelijks sinds de zomer gereden. Ik ken de merrie goed en we zijn goed op elkaar afgestemd. De weersomstandigheden waren goed met een temperatuur van 15 graden.”

In een fractie van een seconde

“Malvina was superfit en was dichtbij de finish van de eerste lus. We kwamen uit de bocht en voor ik het wist lagen we samen op de grond. In een fractie van een seconde. Verbijsterd was ik toen ik haar even verderop zag staan, met de teugels om haar achterbeen gewikkeld. Malvina, die normaliter nog geen seconde kan stilstaan. Een triest ongeval, die niet te voorkomen was en waar niemand schuld in had.”

Bron: Horses.nl