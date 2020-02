Clean Endurance opnieuw in actie ondanks nieuwe FEI-voorschriften

Dit keer geen dode paarden tijdens de race, maar toch is Clean Endurance niet te spreken over het verloop van de laatste wedstrijd. Ondanks de nieuwe voorschriften van de FEI zou de race van Al Ula, die plaatsvond op 1 februari, verre van voorbeeldig zijn geweest.

Met meer dan € 3,2 miljoen winst zou de race veel onervaren ruiters hebben aangetrokken. Dit zorgde voor een aantal problemen. In het resultatensysteem missen er gegevens van de geëlimineerde paarden. Zoals de gegevens van het hartritme, de paarden die door de oren worden vastgehouden tijdens de verfrissingsfase en het gebruik van te strakke neusriemen.

Niveau onvoldoend

Clean Endurance stelde een lange lijst op met overtredingen van deze editie. Onder de honderdnegenentachtig starters was de 2020-editie het toneel van talloze eliminaties voor kreupelheid of andere problemen. Volgens de FEI waren dit er maar liefst negenentachtig. Volgens Clean Endurance, werd dit met name veroorzaakt door het slechte niveau van de ruiters. Sommige ruiters gebruikte een pommel of moesten op de teugels staan ​​omdat hun niveau onvoldoende was. Zeven andere koppels werden gediskwalificeerd en zes vielen van hun paard af.

Clean Endurance maakte zich vooral zorgen over de zware stress waaraan enkele paarden werden blootgesteld. De groep activisten vraagt daarom aan de FEI om dit probleem aan te pakken.

