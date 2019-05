Desiree Warmenhoven Nederlands Jeugdkampioen Endurance

Desiree Warmenhoven heeft vandaag overtuigend het NK Endurance voor Young Riders en Junioren gewonnen. Met haar Habischa Badia reed de amazone een knappe gemiddelde snelheid van 18, 525 km/uur over de 120 kilometer lange wedstrijd.

Het NK voor de jeugd was onderdeel van de internationale rubriek voor Young Riders en Junioren (de CEIYJ2*). Desiree Warmenhoven gaf haar kampioenstitel extra glans door ook de internationale rubriek op haar naam te schrijven. Imke Lamsma werd met Kabila tweede in het NK en vierde in de internationale wedstrijd. Nanke Kramer volgde haar met Liby op de voet in de wedstrijd en in het kampioenschap.

Het NK Endurance voor de jeugd werd dit jaar voor de derde maal verreden en was onderdeel van het Dutch Endurance Festival. Dit internationale endurance evenement vond 9, 10 en 11 mei plaats rondom het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo en bood veel nationale en internationale startmogelijkheden.

Uitslag NK Endurance Jeugd 11 mei 2019 Ermelo

GOUD Desiree Warmenhoven (Rijnsburg) – Habischa Badia, 18,525 km/uur

ZILVER Imke Lamsma (Vriezenveen) – Kabila, 17,272 km/uur

BRONS Nanke Kramer (De Veenhoop) – Liby, 16.650 km/ uur

Marijke Visser ook internationaal succesvol

Vrijdag 10 mei won Marijke Visser (Wanne, Trois-Pont) de Nederlandse titel bij de senioren. Een dag later maakte ze het Nederlandse succes compleet door de CEI2* wedstrijd te winnen met de zeer getalenteerde Girilambone Radiance. Visser reed de knappe snelheid van 19,433 km/uur.

Bron: KNHS

