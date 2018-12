Duitse endurance ruiters opnieuw niet naar Dubai vanwege misstanden

Endurance rijden is een van de meest besproken disciplines in de paardensport. Het bestuur van het Duitse Olympische Comité (DOKR) heeft besloten dat hun ruiters ook nu geen startvergunning ontvangen voor internationale wedstrijden in Dubai.

Misstanden

In februari 2017 had de DOKR voor het eerst deze beslissing genomen, nadat er steeds weer negatief nieuws gemeld werd over lange afstandsritten in Dubai. Nu is deze beslissing opnieuw bevestigd: wie deelneemt aan wedstrijden in Dubai wordt automatisch uitgesloten van nominatie voor kampioenschappen of de nationale ploeg. Daarnaast worden Duitse wedstrijdorganisatoren nog steeds aangemoedigd geen ruiters uit de Verenigde Arabische Emiraten uit te nodigen. Het bestuur van de Vereniging van Duitse Endurance Ruiters (VDD) ondersteunt deze beslissing.

Situatie niet verbeterd

“In de afgelopen maanden is gebleken dat de situatie voor de paarden ter plaatse nog niet verbeterd is en dat er geen geschikte maatregelen zijn genomen om de paarden te beschermen”, licht DOKR CEO Dennis Peiler deze beslissing toe. Voorlopig geldt de beslissing tot eind 2019, waarna men opnieuw in beraad gaat. Ook de negatieve publiciteit rondom de wedstrijden op de Wereldruiterspelen in Tryon speelt hierbij een rol. Een nieuw opgerichte commissie van de FEI zal zich ook over de toekomst van de Endurance buigen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van het Duitse Olympische Comité bij de European Equestrian Federation (EEF) deelnemen aan de ontwikkeling van maatregelen ter bescherming van de paarden.

Bron: St.Georg/Horses.nl