EK Endurance senioren: Nederlandse paarden zijn fit

De paarden van het Nederlandse endurance-team zijn allemaal topfit en kregen vandaag groen licht tijdens de voorkeuring. Morgen komen de senioren in actie op het EK endurance. Dit kampioenschap is op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

“De voorkeuring verliep mooi. Er waren geen verrassingen, geen gekke dingen. Eigenlijk gewoon, zoals het hoort te zijn”, vertelt bondscoach Jarmila Lakeman. In haar team zitten Marijke Visser (Stavelot, Bel) met Rouchka de Luc, Donna Oudshoorn (Katwijk) met Valkan v/d Elzahoeve, Carmen Theunissen-Römer (Landgraaf) en Top Spin en Michelle Nooijen (Wanroij) met Czartowczyk. “Voor Michelle wordt dit haar eerste EK en überhaupt haar eerste internationale kampioenschap. De rest van het team is heel ervaren en reed al vele kampioenschappen. Ik heb wel vertrouwen in morgen, maar het lastig om voorspellingen te doen. Zeker nadat we gisteren gezien hebben.” Tijdens het WK voor de jeugd, dat gisteren was, werden vier paarden van Nederlandse ruiters tijdens de wedstrijd afgekeurd. “Het terrein is vlak en verraderlijk. Het zijn mooie zandpaden, maar ze zijn minder mooi dan ze eruit zien. We gaan zien hoe het loopt!”

Welzijn erg belangrijk

Tijdens de Europese kampioenschappen starten 68 ruiters uit 18 landen. De senioren rijden een route van 160 kilometer. De wedstrijd begint om 06.30 uur. De route is opgedeeld in zes etappes. Tussen de etappes in komen de combinaties steeds terug op het Nationaal Hippisch Centrum. Daar krijgen de paarden een strenge veterinaire controle. Zo worden de hartslag en ademhaling gecontroleerd en checkt de dierenarts of de vochthuishouding in orde is. Daarnaast is het erg belangrijk hoe het paard door de keuringsbaan draaft. Als er door de dierenarts ook maar de minste twijfel is of een paard de volgende etappe ook goed aan kan, wordt een paard uit de strijd genomen.

Kijk hier voor de website van WM/EK Endurance

Bron: KNHS