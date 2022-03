Elena Loseva geschorst tot eind januari 2023 wegens doping

Op 8 maart heeft het FEI-tribunaal besloten de Russische Elena Loseva te schorsen wegens doping. Loseva is actief binnen de endurance waarbij een van haar paarden positief testte op een verboden stof. Een paard getraind door Loseva teste positief op het verboden middel Meldonium tijdens de CEYJ* 120 Novotersky, Rusland.

Tijdens de wedstrijd die plaats vond van 28 tot 30 mei 2021 testte Loseva’s paard positief na het afnemen van verschillende monsters. Elena Loseva heeft de overtreding toegegeven en de gevolgen aanvaard. In de definitieve beslissing van het FEI-tribunaal is het desbetreffende paard gediskwalificeerd en is Loseva een schorsing van 18 maanden opgelegd. De voormalige schorsing die zij reeds heeft ondergaan in afwachting van de definitieve uitspraak zal verrekend worden met de opgelegde definitieve schorsing. Ook is er een boete opgelegd van 5.000 Zwitserse Franken.

Bron: FEI/ Horses.nl