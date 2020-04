Emile Docquir stopt als bondscoach enduranceteam

Emile Docquier stopt als bondscoach van het Nederlandse enduranceteam. De Belgische toptrainer was bijna tien jaar betrokken bij de Nederlandse endurancesport en droeg de afgelopen jaren bij aan veel mooie successen, waaronder de eerste WK-medailles in de geschiedenis van de KNHS. Docquier krijgt als dank voor zijn verdienste de gouden KNHS speld.

Docquir begon in 2011 als bondscoach bij de KNHS. Onder zijn leiding kende de Nederlandse endurancesport de grootste successen uit de historie. Hoogtepunten waren het individueel zilver van Marijke Visser bij de jeugd, maar ook de Wereldruiterspelen in 2014 in Frankrijk en het Europees kampioenschap van 2015 in Samorin. Het Nederlandse team won onder zijn leiding twee maal brons met het team: in 2015 op het EK en in 2016 op het WK, beide in Samorin.

Gouden KNHS speld

Docquier heeft als reden voor zijn vertrek aan dat de huidige structuur in de Nederlandse endurancesport te weinig bijdraagt aan de Nederlandse successen in de topsport. De KNHS is de trainer veel dank verschuldigd voor zijn enorm gepassioneerde, maar bovenal ook belangeloze bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse endurancesport en ontvangt daardoor als erkenning de gouden KNHS speld. Deze ontvangt hij in verband met de corona-maatregelen op een later tijdstip.

