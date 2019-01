Endurance-amazone Lakeman in De Stentor: ‘Paard gaat voor eigen huis’

De Stentor heeft een interview gepubliceerd met endurance-amazone en jeugd bondscoach Jarmila Lakeman. Daarin vertelt Lakeman over haar leven als endurance-amazone, wat ze daarvoor moet laten en haar ambities als KNHS-bondscoach bij de endurancejeugd. Eén ding is duidelijk: de paarden gaan voor. Dat ze op haar 29e nog bij haar vader in Warnsveld woont, is voor Lakemanhelemaal niet raar. "Als ik door wilde in deze sport, moest ik kiezen: of mijn paard een dak boven zijn hoofd of een huis voor mezelf. Die keuze was snel gemaakt."

Lakeman zette de afgelopen jaren het talentprogramma endurance in Nederland op. “De jeugd verwacht dat papa en mama alles betalen, die dat in de jeugdjaren meestal ook doen, dat is vaak ook normaal. Terwijl ze als ze 21 worden zelfstandig worden geacht. Daar mag de jeugd al best over nadenken. Als je verder wilt in deze sport, heeft dat consequenties. In mijn geval het niet hebben van een eigen huis. Ze moeten later een keuze maken, ik help ze met het maken van een plan.”

