Endurance jeugd zesde op WK

Het beste individuele Nederlandse resultaat kwam dit WK op naam van Ijjou Mohamed die met Ugo de Jass op plaats 26 eindigde met een gemiddelde snelheid van 19.5 km/uur. Desiree Warmenhoven met Habischa Badia (18.36 km/uur – 35e) en Nanke Kramer met Liby (16.23 km/uur – 60e) noteerde de twee andere teamresultaten.

Imke Lamsma en Anne Marijn Kok wisten helaas niet de gehele wedstrijd te voltooien. Het team van de Verenigde Arabische Emiraten werd wereldkampioen.

Goed resultaat

Het is voor het eerst dat Nederland een jeugdteam aan de finish heeft op een WK. Bondscoach Jarmila Lakeman is dan ook tevreden over de resultaten. “De meiden hebben echt super netjes gereden. Het is jammer dat Imke en Anne Marijn net de wedstrijd niet konden voltooien. Het paard van Imke had wat last van de warmte, maar is gelukkig verder helemaal in orde. Anne Marijn kwam helaas 7 kilometer voor de finish ten val, waarbij haar paard de schouder iets beschadigde. Alle waardes waren nog prima en het paard liep ook goed, maar we wilde geen risico nemen met de wond. We hadden dus een beetje pech in de laatste lus, maar verder is alles prima verlopen.”

Bron: Persbericht KNHS