Endurance-winnaar gebruikte teugel als zweep, diskwalificatie de straf

De voorzitter van endurance-sport in Groot-Brittannië heeft met de diskwalificatie van Royal Windsor Horse Show-winnaar Jaafar Merza Abdul Nabi Hassan een duidelijk signaal afgegeven. De ruiter gebruikte gedurende de rit zijn teugel als zweep. "In de endurance is het gebruik van een zweep simpelweg niet toegestaan", liet voorzitter Rebecca Kinnarney weten aan Horse & Hound.