Verwondingen worden endurancepaard fataal

De FEI heeft bevestigd dat Ma Tamh, het endurancepaard van Zayed al Marri is overleden aan fatale verwondingen die hij opliep in de CEN 119 kilometer Commemoration Day Endurance-rit op 30 november. In de eerste instantie werd genoteerd dat het paard een onregelmatige gang vertoonde in de derde loop.

Al Marri reed in maart dit jaar zijn eerste kwalificaties voor de novice-klasse. In Dubai voltooide hij de eerste twee loops met een gemiddelde snelheid van 26 kilometer per uur.

Van de tweehonderd starters slaagde slechts 59 combinaties er in om de finish te passeren. Vijf paarden liepen lichte blessures op, drie werden van de race uitgesloten.

Bron: Clean Endurance