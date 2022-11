Enduranceruiter en FEI-dierenarts geschorst 

Enduranceruiter en FEI-official Antonio Vaz Freire uit Portugal is voor 3 maanden geschorst. Daarnaast legde het FEI-tribunaal een boete op van 1.000 Zwitserse francs. De Portugees is veroordeeld wegens misbruik van zijn paard India do Inquisidor op de 140 km CEI3* in Compiègne op 25 juni 2022. Het paard werd bij Gate 5 uit de wedstrijd gehaald.