Europees goud voor Marijke Visser en brons voor Endurance team

De enduranceruiters van TeamNL hebben een geweldige prestatie geleverd in het Italiaanse Castiglione del Lago. Marijke Visser wist met haar paard Chaitana de Chaises het Europees goud binnen te slepen en het team won prachtig brons. In het kampioenschap over 160 km reed Carmen Römer met Anissa du Florival naar een knappe zesde plaats.

Bondscoach Jarmila Lakeman heeft er geen woorden voor; “Ik kan het eigenlijk nog niet geloven. Ik ben zo blij. Er is zo hard gewerkt door iedereen en zo geweldig samengewerkt door de teams. Niet alleen nu, maar ik de gehele voorbereiding en dan is dit het resultaat. Marijke is voor mij rijtechnisch een van de beste of eigenlijk de beste ruiter ter wereld, dit is zo verdiend.”

Carmen Römer

“Ook de andere hebben het top gedaan. Carmen kreeg onderweg door dat er voor het team ook wat moois in zat en heeft daar echt voor gereden met een super zesde plaats als beloning. In de laatste lus heeft Shanti Roos het teambrons veilig gesteld. Dankzij veel rekenwerk van thuis en super aanwijzingen van alle grooms wist zij precies wat ze moest doen en dat lukte ook, waardoor we de Zwitsers voorbij gingen en brons wonnen.”

Ook vierde ruiter Michelle Nooijen wist goed te finishen en daarmee was Nederland het enige team dat met al zijn combinaties wist te finishen.

‘Fantastisch’

“Ik heb lekker gereden, ja het was wel leuk”, vertelt Marijke Visser lachend met gevoel voor understatement. “Het parcours was hard en met de temperaturen vond ik het wel een beetje spannend om een goede inschatting te maken. Ik ben heel blij dat er door iedereen met heel veel respect naar de paarden is gereden en we hebben Chaitane in het eerste deel voldoende kunnen bewaren om het laatste stukje nog genoeg power over te hebben en de devil in Chaitane boven te laten komen. Ze was echt fantastisch.”

Voor de top tien

Ook Carmen Romer vertelt enthousiast over de wedstrijd. “Het was een technisch parcours en ik was zelf de hele week al ziek, maar Anissa bleef echt super lopen en ik kon steeds in een mooie groep rijden. Voor het vertrek van de laatste ronde had ze echt super mooie waardes en een hele lage hartslag. Toen heb ik besloten om te proberen voor een top tien klassering te gaan en het is gelukt om met mijn super merrie van plek zestien naar zes te rijden. Ik ben super trots op haar.”

Marijke Visser met Chaitana de Chaises – gemiddelde snelheid 19,044 km/uur

6. Carmen Römer met Anissa du Florival – gemiddelde snelheid 18,064 km/uur

21. Shanti Roos met Fripon Au Xois – 14,825 km/uur gemiddelde snelheid

27. Michelle Nooijen met Czartowczyk – 13,352 km/uur gemiddelde snelheid

Bron: KNHS