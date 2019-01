FEI bevestigt derde dode endurance-paard binnen drie weken

Ondanks alle inspanningen van de FEI toezichthouders groep 'Clean Endurance' is er toch weer een dood paard te betreuren, alweer de derde in drie weken tijd. De FEI bevestigde dat het ging om de veertienjarige Nib Durash Star. De Arabische hengst stierf na de eerste loop in de Al Reef Cup, een CEI2* race in Al Wathba, Dubai.

Muhammad Imran, de ruiter uit Pakistan die in het zadel zat van Nib Durash Star, was in december al uit een wedstrijd gehaald omdat zijn andere paard Ulrich Roctaillade positief werd getest op bute. De ruiter kreeg op 10 januari een administratieve straf opgelegd, maar geen schorsing. Imram verscheen twee dagen later aan de start in Al Wathba met Nib Durash Star, een start die onfortuinlijk afliep voor het paard.

Paarden blijven sterven in Verenigde Arabische Emiraten

Ondanks de inspanningen van Clean Endurance, die deze zaken onder de aandacht van de FEI blijven brengen en de vastberadenheid van de nieuwe atletenvertegenwoordiger Tarek Taher om zinvolle regelgeving te maken, blijven er paarden sterven in de Verenigde Arabische Emiraten zonder dat een sanctie wordt opgelegd. De nieuwe regels die ruiters moeten gaan schorsen wiens paarden uitvallen in een race door CI (Catastrophically Injured), worden pas op 1 februari 2019 van kracht.

Nib Durash Star werd overigens in Nederland gefokt en werd destijds in de sport uitgebracht door Margje van der Starre en Petri van de Kraats.

Clean Endurence zette de onderstaande video op hun Facebook-pagina.



Bron Grandprix-replay.com