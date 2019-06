FEI wijst EK en WK Endurance 2021 toe aan Ermelo

Het Europees Kampioenschap Endurance senioren 2021 en het Wereldkampioenschap Endurance voor Junioren en Young Riders is door de FEI toegewezen aan Nederland. Van 6 tot en met 11 september is Ermelo het decor van de kampioenschappen. ’s Werelds beste lange afstandsruiters zullen over parcoursen over de Veluwe strijden om de titels.

De wereldruitersportbond FEI maakte 20 juni met een brief aan de KNHS bekend dat het Europees Kampioenschap Endurance senioren 2021 en het WK Endurance Junioren en Young Riders 2012 is toegewezen aan Ermelo. De terreinen van het Nationaal Hippisch Centrum en mooie routes over de Veluwe zijn het decor van de titelstrijd. Op de wedstrijdkalender is 6 tot en met 11 september 2021 gepland als data voor het EK en WK.

Kleine tak van sport

Maarten van der Heijden, KNHS-directeur topsport, reageert enthousiast: “We hebben in Nederland al in veel disciplines internationale kampioenschappen georganiseerd. Het is mooi dat we met dit WK en EK de endurancesport in eigen land verder op de kaart kunnen zetten. Endurance is in Nederland nog een kleine tak van de paardensport, maar mondiaal is het wel groot met een enorme groei. Het Hippisch Centrum in Ermelo en de schitterende terreinen met bos en heide er om heen leent zich uitstekend voor dit kampioenschap. Complimenten ook naar de organisatie van CEI Ermelo dat het kampioenschap heeft binnengehaald, nadat ze al grote internationale wedstrijden georganiseerd hebben. Er is nog de editie van 2020 te gaan om de puntjes op de i te zetten, maar het gaat een mooi evenement worden.”

Meer dan verwacht

“We hadden natuurlijk gehoopt dat we beide kampioenschappen zouden krijgen, maar dit is toch wel meer dan verwacht en maakt het alleen maar mooier. We zijn er heel blij mee”, vertelt Frens van ’t Zand namens de organisatie Stichting Endurancesport.

Bron: Horses.nl/KNHS