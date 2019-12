Geen startvergunningen voor Duitse endurance-ruiters in de VAE

Het Duitse Olympisch Comité voor Paardensport (DOKR) verlengt het besluit om Duitse ruiters geen toestemming te geven om internationale endurance wedstrijden te starten in de Verenigde Arabische Emiraten.

Sinds eind 2018 geldt er een startverbod voor Duitse ruiters voor het starten van internationale endurance wedstrijden in de VAE. Dit startverbod is opgelegd door het DOKR-bestuur nadat er meerdere misstanden en dode paarden aan het licht kwamen tijdens de wedstrijden in de VAE.

Eerst afwachten

Tijdens de Algemene Vergadering van de FEI World Equestrian Federation eind 2019, zijn meerdere nieuwe regels voor de internationale endurance sport goedgekeurd. Enkele van deze regels worden 1 januari 2020 al in werking gesteld en de andere helft in juni 2020. DOKR Managing Director Dr. Dennis Peiler zegt hierover: “De nieuwe voorschriften bevatten belangrijke maatregelen om de paarden te beschermen, maar eerst willen we afwachten of deze regels ook werken zoals gehoopt. In de zomer zullen we dan opnieuw beslissen of we het starten van internationale wedstrijden in de VAE zullen blijven verbieden.”

Bron: FN