Gelderse PvdD stelt vragen over sponsoring WK Endurance

De Partij voor de Dieren in de provincie Gelderland heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over het WK en EK Endurance van vorige maand. Uit het Gelderse subsidieregister blijkt dat de Stichting Fasna Trail, die de internationale endurancewedstrijd in Ermelo organiseerde, 59.000 euro subsidie heeft gehad. De PvdD vindt dat het belastinggeld beter besteed kan worden en wil dat de provincie deze subsidies heroverweegt, mede naar aanleiding van zes gevallen van 'severe injury' bij de kampioenschappen.

In het persbericht staat: “De Partij voor de Dieren is verontwaardigd dat de provincie Gelderland als partner meewerkte bij de wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen Endurance in september. De fractie vindt het niet te verantwoorden dat de provincie een subsidiebijdrage van € 59.000 heeft gegeven, terwijl bij beide evenementen de helft van de paarden uitviel. Zes paarden zijn zelfs uitgevallen met een “severe injury” die medisch ingrijpen noodzakelijk maakt.”

Severe injury

Uit de uitslagen van de evenementen blijkt dat er inderdaad twee paarden met een ‘severe injury’ zijn uitgevallen in de wedstrijd over 120 km en vier paarden in de wedstrijd over 160 km. Een ‘severe injury’ is een aandoening of verwonding die verdere behandeling vergt na de wedstrijd. Het kan variëren van een peesblessure tot een beenbreuk, een spierscheuring, spierbevangenheid of koliek (onder andere). In Ermelo vielen naast deze zes ernstige gevallen nog tientallen deelnemers uit bij de vetchecks onderweg en aan het einde van de twee wedstrijden. Sommige deelnemers trokken zich onderweg terug.

Niet subsidiëren

Statenlid Luuk van der Veer: “Wij hebben eerder verzocht om deze internationale topsportwedstrijden niet te subsidiëren, vanwege het grote aantal uitvallers en slachtoffers.” De provincie Gelderland had eerder aangegeven dat er waarschijnlijk geen subsidie gegeven zou worden, maar dat is kennelijk toch gebeurd. Bovendien meldde de provincie dat de wedstrijd onder Nederlands toezicht plaatsvindt. In de vragen die de partij nu aan de Provinciale Staten stelt gaat het ook over situaties in het buitenland en in andere disciplines, zoals de springsport en de moderne vijfkamp tijdens de Olympische Spelen.

Vragen aan Provinciale Staten

Uitslag 120 km Ermelo (WK Jeugd)

Uitslag 160 km Ermelo (EK)

Bron: Persbericht / Horses.nl