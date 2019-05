Goud voor Marijke Visser

Marijke Visser heeft met Castlebar Gameboy de titel op het NK Endurance gewonnen. Het NK is onderdeel van het Dutch Endurance Festival dat deze dagen rond het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo verreden wordt. De senioren van TeamNl reden vandaag hun kampioenschap over 160 kilometer, de junioren gaan morgen van start op de 120 kilometer.

Visser is al jaren een van de meest succesvolle endurance amazones van Nederland. In 2014 leverde ze een unieke prestatie door zilver te winnen op het wereldkampioenschap. Vandaag kwam Visser vrijwel gelijk met Leonie Schoonderwoert over de finish. Beide combinaties reden met een gemiddelde snelheid van 17,726 km/uur. Brons ging naar Nant Baten die met Shv Silver Nahlu 15,909km/uur reed.

Internationale wedstrijd

Het NK was onderdeel van een internationale wedstrijd, de winst in die strijd ging naar de Fransman Thomas Josephine die 20,392 km/uur reed. In de internationale wedstrijd eindigden de Nederlandse amazones op respectievelijk de vijfde, zesde en achtste plaats.

Uitslag NK Endurance 2019 Ermelo

Goud: Marijke Visser – Castlebar Gameboy, 17,726 km/u

Zilver: Leonie Schoonderwoert – Meneer Prince, 17,726 km/u

Brons: Nant Baten – Shv Silver Nahlu, 19,909 km/u

De finish



Bron: KNHS