Ijjou Mohamed Jeugdkampioen endurance, Van den Berg en Visser scoren internationaal

Op de internationale endurance-wedstrijd in Ermelo werd ook het NK voor de jeugd verreden. Ijjou Mohamed won het NK Endurance jeugd, Marijke Visser werd tweede in de CEI2* en Joyce van den Berg won de CEI1*.

Ijjou Mohamed en Anne Marijn Kok kwamen gezamenlijk als winnaars over de finish van het CEIJY2* over 120 km in Ermelo. De prestatie leverden de pupillen van Marijke Visser goud en zilver op in het NK Endurance voor de Jeugd. Eva van Arem veroverde het brons en de achtste plaats in de wedstrijd.

Lakeman: ‘Heel tevreden’

“Ik ben heel tevreden over de prestaties van de jeugd”, vertelt bondscoach Jarmilla Lakeman na afloop.

“Anouk Eversdijk pakte de overwinning in haar eerste CEIJY1* over 100 km.” “Iijou Mohamed en Anne Marijn Kok hebben heel goed gereden”, begint bondscoach Jarmila Lakeman. “Ze wonnen over-all de wedstrijd en hebben helemaal volgens plan, zoals we dat gemaakt hadden, gereden.”

“Het aantal internationale deelnemers was niet heel groot, maar er was wel serieuze concurrentie uit België en Italië. Het doel was om de wedstrijd te winnen, die ook als NK jeugd was uitgeschreven. 120 kilometer is lang en je weet nooit hoe een wedstrijd verloopt. In de eerste drie ronden hebben Ijjou en Anne Marijn behoudend en goed gereden. Ze hebben goed samengewerkt en gezamenlijk gereden. De wedstrijd bestond uit vier ronden van 30 kilometer. In de laatste ronde hebben ze tactisch gereden en in het laatste stuk afstand genomen van de concurrentie.”

Hand in hand over de finish

De trainingsmaatjes kwamen hand in hand over de finish. In de uitslag was Ijjou een seconde sneller en daarmee winnaar en ook Nederland jeugdkampioen. “Ze konden safe finishen op het nat geregende gras, doordat ze een gat geslagen hadden in het laatste stuk”, vervolgt Lakeman. “Het is een mooi resultaat, want ze hebben samen getraind bij Marijke Visser in België. De paarden zijn ook van Marijke. Ik kan wel zeggen dat Ijjou en Anne Marijn absoluut veel talent hebben en niet onderdoen voor onze topamazones Marijke Visser en Joyce van den Berg.”

De nummer 3 van het NK, Evan van Arem, finishte in de wedstrijd op de achtste plaats. “Eva heeft gereden voor haar eigen kwalificatie voor het WK jeugd volgend jaar en dat is mooi gelukt.” Anouk Eversdijk won de internationale jeugdwedstrijd over 100 kilometer. “Het was voor haar de eerste internationale wedstrijd. Ze heeft de wedstrijd met een mooie opbouw gereden. Daar ben ik heel blij mee.

Het was over-all niet snel, maar de laatste ronde heeft ze in een hoog tempo kunnen rijden. Ze heeft ook een goed paard. Ik ben ook heel tevreden over de prestaties van de jeugd”, concludeert de bondscoach.

Marijke Visser

Nederlands beste amazone, Marijke Visser, behaalde in de CEI2* over 120km een mooie tweede plaats achter de Franse Melody Theolissat. “Met het oog op het EK senioren volgend jaar op hetzelfde terrein was dit voor Marijke een wedstrijd puur om wedstrijdroutine op te doen.”

Joyce van den Berg won de wedstrijd over 100 kilometer. “Ze reed met een jong paard dat een paar maanden terug in Frankrijk zijn eerste wedstrijd liep. Het was voor het paard de eerste wedstrijd waar hij voor het podium mocht gaan.”

CEIJY2*, 120 km, NK Endurance jeugd

1. goud Ijjou Mohamed (Leiden) – Varus

2. zilver Anne Marijn Kok (Hendrik-Ido-Ambacht) – Zolotoi des Brumes

8. brons Eva van Arem (Hulshorst) – Al Ashab

CEIJY1*, 100 km

1. Anouk Eversdijk (Bavel) – Nib Aika Star

CEI2*, 120km

1. Melody Theolissat (Fra)

2. Marijke Visser (Wanne, Trois-Pont) – L.I. Wallonia

3. Bernard Dornsiepen (Dui), Bekele El Djem

CEI1*, 100km

1. Joyce van den Berg (Leiden) – Calif

Alle uitslagen

Bron: KNHS