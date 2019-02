Ingrijpende veranderingen in de endurance nodig om paardenwelzijn te garanderen

Op de FEI-vergadering in Zwitserland kwam de tijdelijke commissie Endurance bijeen met zo’n 26 vertegenwoordigers van regionale afdelingen van het FEI, het World Horse Welfare en de Alliantie van Endurance Organisaties. Hier sprak men over de ingrijpende veranderingen die nodig zijn met het oog op de toekomst van de endurancesport.

Aanleiding voor deze derde vergadering van de commissie was opnieuw een dodelijk incident tijdens een race in de Verenigde Arabische Emiraten, iets dat bijna wekelijks plaatsvindt dit seizoen.

Tijdens een 100 km rit bij Al Wathba werd het paard Du Vialaret als CI (dodelijk gewond) gemeld. Zo’n 72 paarden, waaronder Django, werden gediskwalificeerd of slaagden er niet in om de finish te halen.

Ingrijpende wijzigingen en terug naar de basis

Radicale veranderingen zijn mogelijk nodig op sommige onderdelen van de endurance om het welzijn van paarden te garanderen, sprak het hoofd van een grote hippische liefdadigheidsorganisatie. Deze opmerking kwam van de directeur van World Horse Welfare, Roly Owers, die deze week een ontmoeting had met de tijdelijke commissie Endurance van de FEI om de discipline te onderzoeken in een poging de sport terug te brengen naar de basis van het endurance-rijden in plaats van de endurance-race.

Stap terug doen

“We zijn blij dat de FEI het initiatief neemt om een stap terug te doen in de endurance”, vertelde Owers de commissie, waarbij meer nadruk wordt gelegd op het welzijn van paarden in deze snelgroeiende, maar vaak ook controversiële discipline. “We hopen dat de commissie met substantiële, en op sommige punten radicale, veranderingen komt om het welzijn van paarden beter te beschermen om zo de toekomst van de sport veilig te stellen.”

Onderwerp van discussie

De bijeenkomst op het hoofdkantoor van de FEI in Lausanne gaf de aanwezigen de gelegenheid om de commissie feedback te geven op een aantal onderwerpen, waaronder het kwalificatiesysteem, de verplichte rusttijden, het baanontwerp met natuurlijke kenmerken, de toegang tot water, de nabijheid van auto’s, eliminatiecodes, hartslag en presentatietijden, het gewicht van de ruiters, verhoogde sancties bij dopinggebruik, startlimieten en continue verzorging.

“Het was een zeer positieve ontmoeting en het was erg belangrijk dat de deelnemers om hun bijdragen werd gevraagd,” aldus Quentin Simonet, de Franse voorzitter van de Europese hippische federatie van de Endurance Working Group. “Ons standpunt is dat we de echte problemen moeten aanpakken die betrekking hebben op een beperkt aantal mensen. Er zijn veel plaatsen waar de endurancesport heel goed gaat.”

Betrokkenheid onder de leden

De volgende dag kwam men opnieuw bijeen. FEI vice-president Mark Samuel, die geen lid is maar elke vergadering bijwoont en zorgt voor directe communicatie met de FEI Board, zei dat de input en discussies van de vorige dag van onschatbare waarde waren. “We constateerden over de meeste onderwerpen een grote mate van overeenstemming en opmerkelijk veel betrokkenheid en optimisme. Onze prioriteit is nu om de voorstellen en belangrijkste onderwerpen uit te werken ter bespreking op het FEI Sportforum in april.”

De commissie besprak ook richtlijnen die nog moeten worden aangepakt, zoals verplichte rusttijden, CEI1*-afstanden, harnachement en uitrusting en het optimaliseren van het optreden van FEI-officials.

Stemming in november

Op het FEI Sports Forum van 15-16 april 2019 zal veel aandacht worden besteed aan de endurance, met op de tweede dag discussies over de toekomst van deze discipline.

Als onderdeel van het raadplegingsproces krijgen afgevaardigden een update van de commissie voordat zij in november tijdens de algemene FEI-vergadering in Moskou over de voorgestelde wijzigingen gaan stemmen.

Bron: Horsetalk.co.nz