Jarmila Lakeman zevende op WK Jonge Endurancepaarden

Afgelopen weekend werden in het Spaanse Vic gelijktijdig twee grote Endurance kampioenschappen verreden. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van bondscoach Jarmila Lakeman die zelf deelnam aan het WK voor Jonge Endurancepaarden. Met de achtjarige Zain du Florival eindigde Jarmila op een zeer knappe zevende plaats.

Naast het coachen en begeleiden van haar pupil Marie-Marie Letort nam Jarmila zelf ook deel aan het WK voor Jonge Endurancepaarden met haar paard Zain du Florival. Tussen het sterke deelnemersveld eindigde de combinatie op een mooie zevende plaats. Jarmila kijkt zeer tevreden terug op haar prestatie: “Zain was fantastisch van begin tot het eind. Hij was goed gefocust en met mij in contact vanaf de warming-up. Daarin heeft hij dit seizoen echt een groei laten zien. Op het technische parcours heeft hij zich heel sterk laten zien. Tot het eind kon hij zonder problemen meedoen in de kop van groep. Met zijn oortjes naar voren bleef hij de gehele wedstrijd gecontroleerd doorlopen.”

”In de laatste ronde van de wedstrijd reden we met een groep van zes richting de finish en was de top tien heel dichtbij. Ik voelde dat Zain een duidelijk plan had en dus heb ik hem in de eindsprint de vrijheid gegeven om ervoor te gaan”, en dat resulteerde uiteindelijk in de prachtige zevende plaats voor de combinatie.

Bron: KNHS