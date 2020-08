Jarmilla Lakeman nu ook bondscoach Endurance senioren

De bondscoach van de Nederlandse endurancejeugd, Jarmila Lakeman, neemt vanaf nu ook de senioren onder haar hoede. Lakeman is aangesteld als KNHS bondscoach Endurance senioren tot en met het EK 2021.

Jarmila Lakeman is al vanaf 2016 betrokken bij de begeleiding van de Nederlandse endurancejeugd. In de tijd dat de pedagoge deel uit maakt van het begeleidingsteam werden al meerdere mooie successen behaald. Daarnaast is Lakeman zelf ook succesvol in de endurancesport en vertegenwoordigde Nederland onder meer op het WK in Tryon in 2018.



EK 2021

De aanstelling van Lakenman als bondscoach senioren is tot en met het EK dat in september 2021 in Ermelo verreden wordt. “Voor de Nederlandse endurancesport is het belangrijk dat we goed voor de dag komen op het kampioenschap in Ermelo. Daar wil ik graag aan bijdragen en daarom heb ik ja gezegd tegen deze functie”, aldus Lakeman. “Er is nu geen bondscoach en dat is natuurlijk niet ideaal. Het is nog maar een jaar tot aan het EK en dat is niet lang. We hebben ook nog eens te maken met behoorlijke reglementswijzigingen vanuit de FEI. De kwalificatie-eisen zijn zwaarder geworden, daarbij missen we door corona ook nog eens bijna dit hele seizoen. Dat maakt het allemaal nog uitdagender en we moeten serieus aan het werk.”

‘Taak als bondscoach’

“Zelf zal ik wel wedstrijden blijven rijden, maar natuurlijk niet op het kampioenschap. Daar heb ik de taak van bondscoach”, aldus Lakeman, die hiermee de opvolger is van Emile Docquier die dit voorjaar is gestopt als bondscoach.

WK Endurance jeugd

In dezelfde periode als het genoemde EK Endurance senioren wordt er ook een WK Endurance voor de jeugd verreden in Ermelo. Dit evenement staat van 6 tot en met 11 september op de agenda en vindt plaats rond het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

In mei 2021 is er voor de senioren ook het uit 2020 doorgeschoven WK Endurance in Italië. Voor de Nederlandse senioren ligt de prioriteit echter bij het EK in eigen land.

Bron: KNHS Persbericht