KNHS-kampioenschap endurance 22 oktober in Someren

Het KNHS-kampioenschap endurance vindt op 22 oktober plaats bij manege Het Keelven in Someren. Na twee Hippiades in Ermelo en drie jaar zonder kampioenschap hebben Georgette Zeijen en Esther Leenen van Endurance Someren de organisatie op zich genomen. Het kampioenschap wordt verreden in de klassen I, II, III over een afwisselend parcours met verschillende routes.

In 2016 is het KNHS kampioenschap endurance voor de eerste keer verreden. Ook in 2017 was dat in Ermelo tijdens de Hippiade. Georgette Zeijen was destijds kampioene klasse III met D-Prodigy. Samen met Esther Leenen heeft Georgette de organisatie van het komende KNHS-kampioenschap op zich genomen.

Eens gek doen

“Er is een NK endurance over 160 kilometer. Dat is klasse IV. We vinden dat er ook een kampioenschap hoort te zijn voor de basissport”, begint Georgette Zeijen. “We organiseren in Someren al langer endurancewedstrijden in de klasse I, II, III en IV en ook meerdaagse wedstrijden. We dachten laten we eens gek doen en het kampioenschap organiseren.”

Ultieme ideeën

Georgette neemt als organisator haar ervaring mee als sporter. “Zelf mag ik niet meer in de klasse I en II starten. Ik rijd nu weer met een jong paard, die nog te jong is om later dit jaar mee te doen aan de klasse III.” Daarmee heeft Georgette meer tijd voor de organisatie van de wedstrijd op 22 oktober. “Esther Leenen is van de ultieme ideeën en zij is ook meer bezig met de routes. Het is nooit gek genoeg bij haar. Die routes tijdens het kampioenschap zijn heel afwisselend met bos en een stuk over de Stabrechtse heide. Er zullen vier routes zijn”, besluit Zeijen, die uitkijkt naar het evenement.

Kampioenschapsreglement endurance

Bron: KNHS