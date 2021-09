Marijke Visser 8ste op EK endurance

De Nederlandse enduranceamazone Marijke Visser eindigde vandaag op het EK endurance voor senioren als achtste. De 160 kilometer reed ze met een gemiddelde snelheid van 19,87 kilometer per uur.

Marijke Visser en haar Arabier Rouchka de Luc begonnen heel goed aan de wedstrijd. “Rouchka zat er de hele wedstrijd goed bij, hij deed het echt super! In de laatste ronde reden we als vierde. Ik zag de kopgroep voor me en ben er langzaam bij gereden. Ik was zo trots op Rouchka! Maar toen kwamen we erachter dat ze verkeerd zaten. Zo stom, ik heb het zelf helemaal verpest. We moesten toen met de groep tien kilometer omrijden”, baalt de amazone.

‘Hij had kunnen winnen’

“Ik heb écht het beste, liefste en knapste paard van Europa en hij had kunnen winnen… Dat had hij zo verdiend! In dat laatste stuk wilde Rouchka ook nog zo graag. Hij trok echt aan de teugels, maar ik wilde hem per se heel aan de finish hebben. We hadden al tien kilometer extra gereden en dat na zo’n lange dag.” Rouschka is al zestien jaar.

“Ik ben heel zuinig met hem, omdat hij natuurlijk al op leeftijd is en al veel gedaan heeft. We hebben er lang over gedaan om hem zo goed te krijgen, want het is best een ingewikkeld paard. Elke wedstrijd met hem is een hoogtepunt en eigenlijk wordt hij alleen maar beter. Vandaag was hij gewoon op zijn allerbest. Hij liep echt de benen uit zijn lijf voor mij. Hij had er ook zo’n plezier in. Ik baal gewoon zo van die stomme fout van mezelf. Maar voor mij is Rouchka echt de winnaar van vandaag!”

Spaanse overwinning

De wedstrijd werd gewonnen door de Spaanse ruiter Angel Soy Coll en zijn schimmel Warrens Hill Chayze. Zij reden met een gemiddelde snelheid van 20,99 km per uur. De Nederlandse Carmen Theunissen-Römer (Landgraaf) en Top Spin eindigden in de wedstrijd als 19e en hadden een gemiddelde snelheid van 16,98 kilometer per uur. Michelle Nooijen (Wanroij) reed vandaag in Ermelo haar eerste EK met Czartowczyk. Zij kwamen als 22e over de finish. Valkan v/d Elzahoeve, het paard van Donna Oudshoorn (Katwijk), werd uit de wedstrijd gehaald bij de vijfde vetgate.

Uitslag EK endurance senioren

1. Angel Soy Coll (SPA), Warrens Hill Chayze, 20,99 km / u

2. Vincent Gaurdriot (FRA), Bum Baya d’Aqui, 20,88 km / u

3. Maria Alvarez Ponton (SPA), JM Elegido, 20,60 km / u

8. Marijke Visser (Stavelot, bel), Rouchka de Luc, 19,87 km / u

20. Carmen Theunissen-Römer (Landgraaf), Top Spin, 16,98 km / u

22. Michelle Nooijen (Wanroij), Czartowczyk, 15,53 km / u

Bron: KNHS