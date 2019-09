Marijke Visser knap tweede in 160 km: ‘Rouchka heeft mijn droom waargemaakt’

Endurance-amazone Marijke Visser is met Rouchka de Luc (v. Khadar) tweede geworden in de technische en heuvelachtige 160 kilometer-wedstrijd in het Zuid-Franse Florac, één van de meest prestigieuze internationale wedstrijden. “Deze wedstrijd was zo gaaf. Rouchka was honderd procent de ster. Het was mijn droom om deze wedstrijd te rijden en hij heeft het waar gemaakt.”

“In 2011 ben ik in Florac geweest om te kijken bij het Europees Kampioenschap”, vertelt Marijke Visser. “Dat jaar stond in het teken van ons eerste kampioenschap en ik ging daar samen met Fenne Koppenpol en Joyce van den Berg heen om ervaring op te doen. Ik weet nog goed dat ik onder de indruk was van de omgeving. Hier begon mijn droom om deze wedstrijd ooit eens te rijden. Maar absoluut nog niet om dat toen al te doen. Want ik had toen niet het gevoel al klaar te zijn voor deze wedstrijd. Na zoveel jaren kriebelde het wel nu ik Rouchka mag rijden. Die is zo geschikt voor deze wedstrijd, dat ik mijn droom wel durfde te verwezenlijken.”

Teleurstelling WEG Tryon

“Vorig jaar op de Wereldruiterspelen in Tryon waren we er van overtuigd dat we heel hoog konden eindigen.” Maar door omstandigheden werd de wedstrijd door de organisatie voortijdig stop gezet en was er geen uitslag van het WK. “Na de grote teleurstelling in Tryon wilde ik zo graag laten zien waar Rouchka echt goed in was. Dit jaar op het EK was er een vlak parcours, waar hij absoluut goed op kan lopen. Maar ik geloofde dat hij kon stralen op het technische parcours van Florac. Dus dit seizoen hebben we overlegd, gepland en gedroomd en als doel gesteld om Rouchka in Florac te starten.”

Ooit in je leven

De wedstijd in Florac kenmerkt zich door de grote verschillen in hoogte en de moeilijkheid van de verschillende ondergronden en de smalle paden. “Heuvels mag je wel weglaten. Dit waren serieuze bergen. Het is de oudste, georganiseerde endurance-wedstrijd. Het is een race die je toch ooit in je leven een keer gereden wilt hebben. Als je dan mag finishen is dat echt wauw. Maar dat ik met Rouchka naar de tweede plaats mocht vliegen, is onbeschrijflijk gaaf. Zeker omdat ik zo ontzettend heb geloofd in Rouchka, dat hij dit zou kunnen. Ik had niet durven denken dat hij dit zo gaaf zou vinden en zo makkelijk naar de finish zou lopen.”

Laatste ronde gas terug

Nederlands meest succesvolle endurance-ruiter vervolgt: “Onderweg hebben we geen problemen gehad. Alleen in de laatste ronde heb ik wat gas teruggenomen. De eerste vier ronden gingen om de bergen. Om daarna de vierde ronde te eindigen bij de stallen. Vanuit daar moesten we nog een laatste ronde doen. Bij het begin van de laatste ronde zat tussen de nummer 1 in de wedstrijd en ons ruim een minuut. Bij vertrek was Rouchka onderweg om zijn voorganger bij te lopen. Maar na 140 kilometer konden we de voorganger niet vinden. Even dacht ik dat we verkeerd zaten. Rouchka wilde meer, maar ik was bang dat hij moe zou worden. Aan de finish liet hij zien en voelen dat hij de rit graag in een mooie galop wilde eindigen.”

Ware pro

Visser over de moeilijkheid van het parcours. “De eerste ronde was in het donker. Soms zag ik de afgronden naast me. Ik was wel een beetje bang. We hebben onderweg voor paden gestaan, dat ik dacht: hoe doen? Maar Rouchka leek te zeggen: houd me maar vast, ik doe het wel. Naar boven, naar beneden, over stenen, langs stenen, hij struikelde niet en hij gleed niet uit en raakte geen stenen aan. Hij was een ware pro. Hij deed het zó goed.”

Honderd procent ‘the star’

“Het was echt ontzettend gaaf en ik ben heel trots op Rouchka. Ook ben ik heel dankbaar dat ik het vertrouwen van zijn eigenaren Sheik Adbulla en Anzac heb gekregen om dit met Rouchka te mogen doen. En om te laten zien hoe goed hij is in dit terrein. Hij is nu veertien jaar oud en heeft al zo veel mensen blij gemaakt. Deze wedstrijd was Rouchka honderd procent ‘the star’. Ik werk nu al drie seizoenen met hem en deze wedstrijd finishen was heel bijzonder. Deze wedstrijd uitrijden was mijn droom en hij heeft die droom waargemaakt. Dat het een goed paard was en is, weten velen. En het leukste vind ik nog dat ik het gevoel heb, dat Rouchka het ook heel erg leuk vond. De dag na de wedstrijd straalde hij nog!”

Bron: KNHS