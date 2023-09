Marijke Visser Nederlands kampioene Endurance

Zaterdag 9 september is Marijke Visser met een sterk optreden in de CEI3* wedstrijd in Ermelo KNHS-Nederlands kampioen Endurance geworden. Nederlands meest succesvolle endurance amazone zadelde hiervoor Djawann de Madigou.

Van 6 tot en met 10 september was het Nationaal Hippisch Centrum omgetoverd tot een endurance bolwerk. Op donderdag 7 september werd het EK endurance verreden op en rond de terreinen van het centrum in Ermelo. Zaterdag 9 september stond volgens een speciale formule het KNHS Nederlands kampioenschap op het programma.

Nederlands kampioen en internationaal vierde

De endurance sport is in Nederland niet groot, het aantal combinaties dat een 160km wedstrijd kan rijden is te beperkt om naast het EK ook nog een NK in die klasse te verrijden. Daarom werd volgens een speciale formule het KNHS-Nederlands kampioenschap verreden over alle rubrieken van de open internationale wedstrijd in Ermelo. Deelnemers aan de 160km, 120 km en 100 km kwamen allemaal in aanmerking voor de medailles.

Uiteindelijk was het Marijke Visser die met haar prestatie in de 160km het goud won. Visser wist met een gemiddelde snelheid van 17,114 km/uur de 160 kilometer lange wedstrijd te volbrengen en werd met deze prestatie ook nog vierde in het internationale veld. Carmen Romer reed Indira D’Havenne in deze rubriek naar een mooie zesde plaats met een gemiddelde snelheid van 16,912 km/uur.

In de CEI2* over 120 km werd Sije Otten met Soraya D’Opuntia achtste en won hiermee zilver in het kampioenschap. De tweede plaats in de CEI1* over 100 km ging naar Puck Kromkamp met Felindra Teoulere die daarmee brons won in het kampioenschap.

Kijk hier voor alle uitslagen

Bron: KNHS