Michelle Nooijen 14e op EK Endurance in Ermelo

Op het EK Endurance dat donderdag 7 september is verreden op en rond het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is Michelle Nooijen knap als 14e geëindigd. Nooijen reed haar eigen 14-jarige Czartowczyk, een paard waarmee ze al vele jaren een succesvolle combinatie mee vormt.

Het 160 kilometer lange traject van het EK endurance was verdeeld over zes zogenaamde loops. Al deze lussen hadden start en finish op het Nationaal Hippisch centrum. Langs de route waren veel verzorgingspunten geïnstalleerd om de paarden goed te kunnen koelen en verzorgen tijdens de wedstrijd.

Nooijen was de enige deelneemster van TeamNL die de wedstrijd uit wist te rijden. Met een gemiddelde snelheid van 15,876 km/uur eindigde Nooijen op een knappe 14e plaats van de 75 deelnemers. De overwinning ging naar de Duitse Sabrina Arnold die ruim 20 km/uur per reed.

In de landenwedstrijd ging het goud naar Frankrijk. Het Nederlandse team wist tijdens dit EK helaas geen klassering te behalen.

Uitslagen

Bron: KNHS