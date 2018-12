Misstanden Endurance duren voort: de 100km van Abu Dhabi

In de Verenigde Arabische Emiraten is het Endurance seizoen begonnen. Op 8 december brak een paard een been in een 100 kilometer lange race in Abu Dhabi. Het incident is te zien op een video die de organisatie 'Clean Endurance' op internet heeft geplaatst. De clip laat ook enkele andere misstanden zien.

De video is meer dan 12 minuten lang, en in de derde minuut is te zien hoe een al zichtbaar uitgeputte schimmel struikelt en op de grond valt. De ruiter gaat er op de kop af, en het paard worstelt om weer op te staan. Wanneer het paard weer staat en probeert te lopen, is het been duidelijk gebroken, waarna het paard weer door de knieën naar beneden zakt.

Slaan met de teugels

De minuten ervoor laten zien hoe de ruiter het paard herhaaldelijk raakt met de teugels. Dit is verboden tijdens een endurance race. Paarden mogen nergens mee worden geslagen, zeker niet met een zweep, maar ook niet met teugels of iets anders. Helaas is het niet de enige regelovertreding die in de video te zien is. Bij minuut 9:22 heeft een ruiter zojuist de finish gehaald en terwijl zijn paard door grooms gekoeld en afgezadeld wordt, loopt de ruiter ernaast en voelt op de tailleband van zijn broek. Een groom met een emmer lijkt hem te willen beschermen tegen zicht. Het team van Clean Endurance vermoedt dat de ruiter probeert een gewichtsgordel om te doen. Op Endurance wedstrijden is er namelijk een minimumgewicht voor de deelnemers, wat op een weegschaal na de wedstrijd wordt gewogen. In de video is ook te duidelijk zien hoe van een paard de staart en oren worden omgedraaid terwijl de dierenarts zijn onderzoek doet bij de Vet Gate. Dit om de hartslag terug te brengen naar een acceptabel punt.

‘Nato’

Clean Endurance wijst er ook op dat het geval van het dode paard op verschillende manieren verontrustend is. ‘Nato’, de naam van de schimmel met de beenbreuk, werd niet ter plekke geëuthanaseerd. Daardoor werd ‘Nato’ niet vermeld als “CI”; als een paard met “Catastrofic Injury”. Ruiters die twee dodelijk gewonde paarden gereden hebben binnen twaalf maanden, zouden moeten worden geschorst. Nato werd geregistreerd als ‘failed to qualify’ bij de FEI, hoewel het duidelijk was dat het paard zeer ernstig gewond was geraakt tijdens de race. Deze registratie-term wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor een paard waarbij duidelijk wordt bij de Vet-Gate dat het een hoefzweer heeft. Clean Endurance maakt duidelijk: “We zijn teleurgesteld dat we opnieuw zo’n overduidelijke fraude en misbruik hebben gezien. De Stewards hadden geen controle en hebben geen passende sancties opgelegd.” Het onderzoek is wederom gedaan door Pippa Cuckson, die al eerder misstanden in de Endurance sport belichtte.

Bekijk hieronder de schokkende video:

Bron: St-Georg/Horses.nl