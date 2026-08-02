Nederland vijfde op EK Endurance Jeugd

Het Nederlands team is vijfde geworden op het Europees Kampioenschap Endurance voor junioren en young riders. De Europese titel ging naar Portugal, het land dat ook de 18-jarige Rodrigo Buinhode ook de individuele kampioen leverde. Frankrijk was tweede en Spanje derde.

Mirjam Hommes Door

Het kampioenschap vond plaats over een technisch lastig parcours in Jullianges, Frankrijk. De deelnemers legden 120 kilometer af, verdeeld over vier fasen van 36, 34, 30 en 20 kilometer. In de route zitten steile hellingen, die een uitgekiend raceplan vergen. Het was de gehele dag warm en vochtig, met tegen de finish dikke regenbuien. In de individuele strijd zaten de medaillewinnaars slechts enkele seconden uit elkaar.

Spaanse hegemonie doorbroken

Spanje kwam dit keer op brons uit, nadat het land eerder vijf keer de landenwedstrijd won (sinds 2014 aaneengesloten).

Goede teamstrategie

Zowel de als vierde geplaatste Zwitsers als het Nederlandse team van Bondscoach Jarmila Lakeman vielen op door hun goede teamstrategie en collectieve ‘pacing’ (het in de hand houden van de snelheid). Het oranje team bestond uit:

Devica Otten met AQ Diamond

Sije Otten met Soraya D’Opuntia

Emma Zandbelt met Bashshar of Glory

Aranka de Goijer met Inshirah

Bron: FEI / Horses.nl