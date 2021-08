Nederlandse deelnemers EK en WK Endurance in Ermelo bekend

Van 6 tot en met 11 september vindt op en om de terreinen van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het Wereldkampioenschap Endurance voor Junioren & Young Riders en het Europees Kampioenschap Endurance voor Senioren plaats. Bondscoach Jarmila Lakeman heeft de namen van de Nederlandse deelnemers bekendgemaakt.

Voor het WK Endurance zijn meer dan honderd combinaties uit 23 landen ingeschreven. Bondscoach

Jarmila Lakeman heeft vijf amazones ingeschreven. Voor het EK Endurance zijn nominatief 88 ruiters van 21 nationaliteiten met 105 paarden ingeschreven. Vier Nederlandse amazones staan op deze lijst.

Nederlandse afvaardiging

Junioren / Young Riders – WK

Anne-Marijn Kok (Hendrik-Ido-Ambacht), Zolotoi des Brumes

Nanke Kramer (De Veenhoop), Liby

Eva van Arem (Hulshorst), Eenhoorn’s Tabal

Ijjou Mohamed (Leiden), Varus

Marie Marie Letort (Orsay, Fra), Ankara de Fly

Senioren – EK

Marijke Visser (Stavelot, Bel), Rouchka de Luc

Donna Oudshoorn (Katwijk), Valkan v/d Elzahoeve

Carmen Theunissen-Römer (Landgraaf), Top Spin

Michelle Nooijen (Wanroij), Czartowczyk

Afstanden

In de strijd om de wereldtitel rijden de Junioren en Young Riders over een afstand van 120 kilometer.

Voor de senioren wordt de Europese titelstrijd verreden over 160 kilometer. Uiteraard geldt voor beide kampioenschappen dat de wedstrijden worden verreden in verschillende lussen met de nodige rust tussendoor, en dat de paarden steeds zeer goed gecontroleerd worden door dierenartsen in de zogenaamde vetgates.

Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

De start, finish en vetgates van de kampioenschappen bevinden zich op de terreinen van het Nationaal

Hippisch Centrum in Ermelo. De kilometers worden afgelegd over de prachtige Veluwe. Met alle fraaie

zandpaden is dit schitterende natuurgebied een ideale locatie voor een prachtig kampioenschap.

9 en 11 september

De wedstrijddagen zijn op donderdag 9 (Junioren en Young Riders) en op zaterdag 11 september

(Senioren). Daarnaast zijn er congressen voor veterinairs en het MKB en is er een ambachtenmarkt op

het terrein.

Tijdschema

6 september: Veterinair congres

7 september: Openingsceremonie EK & WK Endurance 2021

8 september: Voorkeuring WK Endurance Junioren/ Young Riders & MKB congres

9 september: WK Endurance Junioren/ Young Riders & Ambachtenmarkt

10 september: Voorkeuring EK Endurance Senioren

11 september: EK Endurance Senioren & Ambachtenmarkt

Bron: Horses.nl / KNHS