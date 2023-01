Nederlandse deelnemers WK Endurance zijn bekend

Bondscoach Jarmila Lakeman heeft drie combinaties geselecteerd die op 25 februari op het Wereldkampioenschap Endurance in Butheeb (Verenigde Arabische Emiraten) voor een goed teamresultaat gaan rijden. Iris van der Horst, Michelle Nooijen en Janneke Schreuder reizen namens TeamNL af naar het WK.

Het Wereldkampioen Endurance zou oorspronkelijk eind oktober in het Italiaanse Verona plaatsvinden, maar werd een maand ervoor om organisatorische redenen afgelast. “Het cancelen van Verona was wel echt een klap”, vertelt Lakeman. “Toen zijn we gelijk overgestapt op een ander plan, waarbij we al rekening hielden met een alternatieve datum in de winter op een locatie met een ander klimaat. Door het verschuiven van de datum was de planning naar dit WK toe niet ideaal, normaal gesproken heb je een andere opbouw naar een kampioenschap toe. We gaan voor een goed teamresultaat, maar niet ten koste van alles.”

Ander klimaat

De paarden vliegen een week voor het kampioenschap naar de Verenigde Arabische Emiraten en worden begeleid door de ervaren paardendierenarts Waling Haytema. “In het verleden vlogen we drie weken van tevoren naar een locatie met andere klimaatomstandigheden, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het beter is om korter dan tien dagen van te voren te gaan, of heel lang van te voren. Wij kiezen tegenwoordig voor die korte periode, en de praktijk wijst uit dat dat prima werkt”, aldus de bondscoach.

“Feit blijft dat we nu in winterse omstandigheden trainen en daar naar een ander klimaat gaan. Het blijven moeilijke omstandigheden om op het allerhoogste niveau te presteren. De geselecteerde paarden hebben al de nodige ervaring en zijn volwassen, dat maakt ze geschikt voor dit kampioenschap. De voorbereidingen met de paarden gaan goed en eind van deze maand hebben we de laatste training, dat is een belangrijk meetmoment.”

Ervaring en debutanten

De bondscoach stelde een team samen dat bestaat uit ervaren en minder ervaren ruiters, “Omdat het kampioenschap verschoven is, is de kwalificatietermijn ook verschoven. Daardoor kan Iris van der Horst nu ook mee, want zij kwalificeerde zich in oktober in een wedstrijd over 160 km”, duidt Lakeman. De 58-jarige Iris van der Horst (Smilde) is met haar 11-jarige Kazan d’Havenne een mooie aanvulling op het team, want zij maakte in het verleden al tweemaal deel uit van het team wat brons won op het EK en op het WK in Samorin.

De 29-jarige Michelle Nooijen (Wanroij) is geselecteerd met de 14-jarige Czartowczyk. “Michelle Nooijen reed al één keer eerder een EK mee, zij weet dus wat het rijden van een kampioenschap betekent.”

Voor 37-jarige Janneke Schreuder (Zeist) wordt dit het eerste kampioenschap met haar 12-jarige Regies Rebel . “Zij mist kampioenschapservaring maar brengt wel andere ervaring. Ze zit al lang in de paarden en is zelf dierenarts.”, aldus de bondscoach.

Marijke Visser blijft thuis

A-kaderlid Marijke Visser gaat niet mee naar het WK in Butheeb. Jarmila Lakeman legt uit waarom: “Onze meest ervaren combinaties laten we helaas thuis. In goed overleg heeft Marijke Visser besloten zich niet verder op het WK voor te bereiden met haar paarden Rouchka de Luc en Radiance. Met beide paarden vormt ze al jaren een sterk team en met Rouchka behaalde ze al meerdere waardevolle resultaten op kampioenschappen voor Nederland.

De paarden zijn 16 en 18 jaar oud, en Marijke wil zich met beide paarden volledig focussen op het EK in Ermelo in september dit jaar. De paarden hebben de trainingen afgelopen periode wel super meegelopen, dus het was een beetje pijnlijk om paarden van dit niveau niet op de lijst te zetten. Toch staan we er volledig achter, een individueel resultaat op het EK in eigen land is voor hun het hoofddoel. Een last minute WK in de woestijn past daarbij niet in de optimale voorbereiding voor dat doel.”

De selectie voor het WK Endurance in Butheeb (20 tot en met 26 februari 2023) bestaat uit:

Iris van der Horst – Kazan d’Havenne

Michelle Nooijen – Czartowczyk

Janneke Schreuder – Regies Rebel

Het team wordt begeleid door:

Bondscoach: Jarmila Lakeman

KNHS Teamveterinair: Waling Haytema

Bron: KNHS