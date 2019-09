Nederlandse selectie WK endurance jeugd bekend

Woensdag 18 september wordt in het Italiaanse Pisa het WK Endurance voor de jeugd verreden. Bondscoach Jarmila Lakeman heeft de selectie bekend gemaakt waarmee ze afreist naar Italië.

Het WK Endurance voor de jeugd wordt verreden over een 120 kilometer lange wedstrijd. De volgende Nederlandse combinaties zullen van start gaan:

Anne Marijn Kok (Hendrik Ido Ambacht) – LI Krizos

Nanke Kramer (De Veenhoop) – Liby

Imke Lamsma (Vriezenveen) – Sjabeka

Ijjou Mohamed (Leiden) – Ugo de Jass

Desiree Warmenhoven (Rijnsburg) – Habischa Badia

Bondscoach: Jarmila Lakeman

Teamveterinair: Waling Haijtema

Bekend terrein

Op de locatie van het kampioenschap werd vorig jaar het EK voor de jeugd verreden, het traject is dus redelijk bekend terrein voor de selectie. Alleen Nederlands kampioenen Desiree Warmenhoven was daar in 2018 niet aanwezig, alle andere ruiters gingen toen ook van start. Jarmila Lakeman: “Het parcours is vergelijkbaar met vorig jaar. Het traject is relatief vlak en lijkt wel wat op de wedstrijd in Ermelo. Ten opzichte van vorig jaar zijn wel de verschillende lussen iets aangepast. Vorig jaar was de laatste lus 27 kilometer, nu 20. Dat is voor de paarden prettiger, daar zijn we blij mee. Onze paarden zijn goed in vorm, maar er gaan combinaties uit 35 landen en 20 teams van start. De concurrentie is groot.”

Bron: KNHS