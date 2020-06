Nieuwe endurancevereniging voor breedtesport opgericht

Rein Duijts en Jantine Leeflang hebben een nieuwe endurancevereniging opgericht die gericht is op de breedtesport. De vereniging genaamd Langeafstandsruiters is ontstaan uit onvrede met de gang van zaken bij de KNHS Endurance Vereniging in relatie tot de endurancewedstrijden in de Verenigde Arabische Emiraten waar veel paarden overleden.