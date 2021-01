Online informatiebijeenkomst: starten met endurance

Lijkt het jou leuk om te starten met endurance en ben je op zoek naar informatie over hoe je kunt beginnen met endurance? Meld je dan aan voor één van de online informatiebijeenkomsten over endurance! Op deze avond hoor je alles wat je moet weten om te starten met endurance. De informatieavonden zijn een initiatief van het enduranceforum en de KNHS endurancevereniging, door kennis te delen hopen zij ruiters te enthousiasmeren voor het starten met endurance.

De online bijeenkomsten zijn opgezet per provincie zodat je met ruiters uit je eigen omgeving online bij elkaar komt. Voor elke avond is een ambassadeur gevonden die de informatieavond geeft, dit zijn ervaren enduranceruiters die hun kennis met je gaan delen over het rijden van endurance.

Samen trainen

Door mensen uit dezelfde omgeving bij elkaar te brengen kun je elkaar helpen en bijvoorbeeld ook samen trainen, op die manier helpen jullie elkaar op weg en zorgen we ervoor dat onderling kennis wordt gedeeld. Geef je dus op voor de bijeenkomst uit je eigen provincie.

Bron: KNHS