Paard overleden bij 120 km endurance op EK

In de schaduw van het Europees Kampioenschap Endurance, dat zaterdag verreden werd op Euston Park, vinden dit weekend nog een aantal andere internationale endurancewedstrijden plaats. Na afloop van de 120 km race stortte het als tweede gefinishte paard, Ulla de Luc, op de grond en overleed ter plekke.

Ulla de Luc werd gereden door Ghanim Said Salim Al Owaisi uit de Verenigde Emiraten. Volgens bronnen die de race volgden reed de ruiter 28 km per uur in de laatste omloop, hetgeen erg snel is. Er zal een autopsie op het paard worden uitgevoerd, zo maakte de organisatie bekend.

Bron: Euston Park / Clean Endurance