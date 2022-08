Puck Kromkamp rijdt internationaal CEIJ2* endurance met ‘kleinste 2* pony ter wereld’

Het is al een knappe prestatie dat de pas 14-jarige Puck Kromkamp meedraait in de internationale endurance wereld. Nog knapper is misschien wel dat ze dit doet met haar pony Risky Dream, die 'slechts' 1.37m meet. Afgelopen weekend finishte de combinatie hun eerste internationale CEIJ2* over 122km in het belgische Zutendaal. Daarmee is Risky Dreams waarschijnlijk de kleinste 2* pony ter wereld.

In het weekend van 13 augustus werd er in het Belgische Zutendaal een internationale endurance wedstrijd gehouden. Zo was er ook een 2* voor junioren (t/m 21 jaar) over 122km. In het kleine deelnemersveld ook een zeer bijzondere combinatie, namelijk Puck Kromkamp met de C pony Risky Dream.

Risky, gefokt en in eigendom van Yvonne Theunissen, is nou niet bepaald het type pony wat je op dit soort wedstrijden verwacht. Het duo heeft inmiddels dan ook een hele schare fans opgebouwd en samen zijn ze een boegbeeld voor het feit dat het rijden van endurance voor iedereen kan zijn.

Eerste 2*

Wonnen ze eerder dit jaar de CEIJ* over 100km in het Duitse Buch, stond ditmaal hun eerste 2* op het programma. Verdeelt in 4 rondes moesten ze samen een totaal van 122km afleggen in een minimum snelheid van 12 km/h. Naast het afleggen van de afstand waren er ook 6 strenge dierenarts controles die het duo met goed gevolg af moest sluiten. Met 6 bijna perfecte veterinaire kaarten en een finish ruim binnen de tijd kwam het verlossende antwoorde van de 3 koppige veterinaire commissie, goedgekeurd! Hiermee heeft het duo nu een 100% score op hun internationale ritten en is Risky waarschijnlijk de kleinste 2* pony ter wereld.

Puck Kromkamp & Risky Dream. Foto: Bert Boutsma

Bron: Horses.nl/ Yvonne Theunissen