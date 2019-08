Selectie EK Endurance senioren bekendgemaakt

Voor het komende Europees Kampioenschap Endurance heeft bondscoach Emile Docquier de namen van de vijf geselecteerden bekendgemaakt. Het EK is op 17 augustus in Euston Park, Groot-Brittannië. De top drie van het onlangs in Ermelo gehouden NK mag naar Engeland afreizen, aangevoerd door kampioene Marijke Visser die in 2015 zilver won op het EK.

Het Europees Kampioenschap Endurance voor senioren gaat op 17 augustus over een afstand van 160 kilometer. Honderd mijl in dit geval, omdat het EK in Groot Brittannië plaats vindt. De Nederlandse top gaat voor een goede klassering, individueel en in het landenklassement.

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse Endurance-ruiters goed gepresteerd op internationale kampioenschappen. Op het EK in 2015 veroverden ze brons met het team en ook in 2016 behaalde het team een bronzen medaille op het WK in Samorin. Vorig jaar lag Nederland in de teamwedstrijd op het WK in Amerika op de derde plaats op het moment dat de wedstrijd vanwege de weersomstandigheden werd gestaakt.

Vol vertrouwen

Ook individueel spreken de resultaten. In 2015 veroverde Marijke Visser zilver op het Europees Kampioenschap in Samorin. Een jaar eerder behaalde ze met het zilver een topklassering bij het WK in Caen. In mei veroverde Visser de Nederlandse titel in Ermelo, op het terrein waar in 2021 het EK senioren en het WK voor Junioren & Young Riders wordt verreden. Ook van haar collega’s zijn de prestaties dit jaar goed. Daarom reist bondscoach Emile Docquier in augustus met vertrouwen Het Kanaal over op weg naar het EK.

De geselecteerde amazones:

Nant Baten (Teteringen) – SHV Silver Nahou

Esther Groen (Bromsgrove, GBR) – Watt du Colombier

Donna Oudshoorn (Katwijk) – Valkan v/d Elzahoeve

Leonie Schoonderwoert (Hoogeveen) – Meneer Prince

Marijke Visser (Wanne, Trois Pont, BEL) – Castlebar Gameboy of Rouchka de Luc

Bron: KNHS