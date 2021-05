Spanje wint landenstrijd op WK Endurance

Regerend wereldkampioen Spanje prolongeerde de titel in een krappe strijd op het WK Endurance in Pisa. Brazilië pakte de zilveren medaille; de eerste keer dat dit land in de medailles terecht komt op een WK. Het Franse team werd derde. Het kampioenschap werd beslist in een spannende laatste omloop, zoals ook te zien is in de video-reportage die de FEI maakte van de wedstrijd.

Bij de individuele medailles stonden twee combinaties uit de Verenigde Arabische Emiraten bovenaan, maar omdat hun andere teamgenoten niet finishten gingen de landentitels aan hen voorbij.

Heel spannend

De wedstrijd bleef lang spannend en pas in de vijfde omloop van de 160 km vielen de echte beslissingen. Het was de eerste keer dat er gereden werd onder de nieuwe, strengere FEI Endurance reglementen. Voor de Spanjaarden werd het erg krap toen twee van hun paarden bij vetchecks uit de wedstrijd werden gehaald. Koploper Omar Blanco Rodrigo moest voorzichtig zijn met zijn schimmel For Ferro in de laatste omloop, om te zorgen dat er zeker drie Spaanse teamleden zouden finishen. Hij moest de Emirati voor laten gaan en finishte individueel als zesde.

Videoverslag

Video met samenvatting van het kampioenschap:

Bron: Persbericht / Horses.nl