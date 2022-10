Spanje wint zowel individueel als met het team goud op de Endurance EK voor de jeugd

Het was een thuisoverwinning voor het Spaanse team op de Europese Kampioenschappen Young Riders & Junioren Endurance. De zilveren medaille was voor Frankrijk en Italië pakte het brons. Individueel was de titel voor Joana Ullastre Niubo met JM Bucefala, het zilver kwam in handen van Gerard Casadesus Ruaix en brons was er voor Caterina Coppini met Vezire. Marie-Marie Letort werd in de derde fase om medische redenen van haar paard Commodore De Crouz uit de wedstrijd gehaald.