Spookruiters en schandalen in internationale endurance

Opnieuw ophef in de internationale endurance. Na de blamage van het WK Endurance in Tryon was er eerder deze week een dood paard in een race te betreuren. Ook bleken er wederom regels genegeerd te zijn. Op Euston Park (GB) mengden vriendjes van Sheik Hamdan van Dubai zich 'voor de lol' op geleende paarden illegaal tussen het deelnemersveld.

Spanje heeft deze week bezwaar ingediend bij de FEI tegen de gang van zaken in Tryon en vindt dat de koplopers op het moment van het afbreken van de race de medailles zouden moeten krijgen. Een situatie zoals in Tryon was nooit eerder voorgekomen en de scheidsrechters ter plaatse besloten de wedstrijd te staken zonder medailles uit te delen. Volgens Spanje had dat wel moeten gebeuren. De Spanjaarden werden weliswaar ontvankelijk verklaard door het FEI Tribunaal, maar kregen geen gelijk en geen medailles.

Hervormingscommissie met leden die de regels breken

De FEI is bezig met het hervormen van de Endurance sport. Daartoe is in oktober een commissie ingesteld die “de discipline grondig moet herzien met het doel om terug te keren naar het echte endurance-rijden met de nadruk op paard: rijden en de samenwerking tussen paard en mens” aldus FEI-voorzitter Ingmar de Vos. In de tussentijd is het Amerikaanse lid van deze commissie al vervangen omdat ze zich niet aan de wedstrijdregels had gehouden.

Spookruiters op Euston Park

De Canadese hippisch journaliste Pippa Cuckson kwam deze week met het nieuwste schandaal. Ze meldt, na onderzoek, dat meerdere ‘spookruiters’ zich in de 160 km race op Euston Park in Groot Brittannië mengden afgelopen augustus. In deze race probeerde de WEG-titelverdediger, Sheikh Hamdan al Maktoum van Dubai het paard uit waarmee hij naar Tryon wilde. Er waren maar tien deelnemers in de race, maar onderweg werden door toeschouwers nog twee andere ruiters, met vreemde wedstrijdnummers, gesignaleerd.

Eentje is volgens Cuckson, die de sociale media van de vriendengroep van de sjeik doorploegde, de bodyguard van Sheik Hamdan. De ander is een bekende ondernemer uit de Emiraten en tevens goede vriend van de Sjeik. Beiden reden op paarden van een Engelse endurance-stal uit de buurt. De bodyguard viel er zelfs af en zijn paard moest gevangen worden. De FEI heeft journaliste Cuckson niet geantwoord op haar vraag waarom er geen waarschuwingen of boetes zijn uitgedeeld. Het is deelnemers verboden om zich tijdens officiële races te laten vergezellen door niet-geregistreerde wedstrijdruiters en om deel te mogen nemen aan een race van 160 km moet je in die klasse startgerechtigd zijn.

