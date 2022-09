Twee Nederlandse combinaties naar EK en WK Endurance in Spanje

De in Frankrijk woonachtige Nederlandse endurance-amazone Marie-Marie Letort neemt in het weekend van 29 september tot en met 2 oktober in het Spaanse Vic deel aan het Europees Kampioenschap endurance voor Young Riders en Junioren. Gelijktijdig met het EK zal in Vic het WK jonge endurancepaarden worden verreden. Voor Nederland komt Jarmila Lakerman hier aan start met de achtjarige Zain du Florival.

Marie-Marie Letort is de enige Nederlandse deelnemer aan het EK endurance voor Junioren en Young Riders. Met haar 19 jaar komt Letort uit bij de Young Riders. Ze rijdt het EK met Commodore de Crouz, een tienjarige ruin, waarmee Marie-Marie de afgelopen jaren al mooie internationale successen behaalde. Over internationale ervaring is er geen gebrek voor de amazone die lid is van het A-kader. Vorig jaar nam ze met haar andere paard Ankara de Fly deel aan het WK in Ermelo.

Bondscoach Jarmila Lakeman zal in Vic niet alleen haar pupil Marie-Marie Letort coachen en begeleiden. Ze neemt zelf deel aan het WK voor jonge endurance-paarden met de achtjarige Zain du Florival. Dit jaar eindigde de combinatie al op de tweede plaats in een 120 km wedstrijd in Wimmenau en op een vierde plaats in een 100km wedstrijd in Buch.

