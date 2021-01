Tweevoudig endurance wereld- en Europees kampioen Nobby overleden

Nobby, de 26-jarige Arabische ruin, stierf dinsdag in de wei in Spanje bij zijn eigenaresse Maria Alvarez Ponton. Met de Spaanse amazone was de kleine volbloed Arabier met een stokmaat van 1,48m, uiterst succesvol in de endurance sport. Het paar werd twee keer wereldkampioen en won ook de Europese titel individueel en met het team.

Maria Alvarez Ponton en haar partner Jaume Punti hadden in 2006 de toen elfjarige Nobby ontdekt in Frankrijk en kochten de ruin. Nobby werd gereden de Fransman Bernard Touzard. Na aankoop was Alvarez Ponton direct succesvol met het paard, in negen van de tien starts werd een top vijf klassering behaald. Bijna alle 3*-wedstrijden liepen over 160 kilometer.

Veel medailles

Het eerste kampioenschap van het paar was het EK in Barroca d’Alva in 2008, daar wonnen ze brons. Twee maanden later pakte Alvarez Ponton de wereldtitel in Lembah Bidong. Het jaar erop volgde dubbel goud op het EK in Assisi. In 2010 veroverde het paar de wereldtitel op de wereldruiterspelen in Kentucky. Daarna volgde nog zilver op het EK in Florac (2011) en een vierde plaats op het WK in Euston Park in 2012.

Na de succesvolle carrière ging Nobby met pensioen. Hij is tot zijn overlijden bij Maria Alvarez Ponton gebleven.

Bron Grandprix.info