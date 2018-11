Visser tweede in 124 km endurance Pontchateau

Een uitstekend weekend voor de Nederlandse endurance combinaties in Pontchateau. In de tweesterrenwedstrijd over 124 km werden Marijke Visser en Castlebar Gameboy tweede. De vijfde plek in deze race was weggelegd voor Anne Marijn Kok met L I Krizos.

Zes van de zeven duo’s konden hun wedstrijd uitrijden. Jarmila Lakeman werd tiende met Habischa Badia, Nant Baten kwam met SHV Silver Nahlu als zestiende over de finish en als 27ste eindigden Angela Sabrina en Ycari. Bij de laatste controle werd Joyce van den Berg uit de wedstrijd gehaald omdat haar paard een ijzer had verloren.

Ook in de één ster CEI over 87 km was er een goed Nederlands resultaat. Alison van Gilst werd in deze race veertiende met haar Valesco.

Bron: Horses.nl